 

Смартфон Realme X3 SuperZoom обзавелся 12 гб ОЗУ

09.04.2020, 11:30, Новости дня

В Сети опубликовали технические параметры нового смартфона Realme X3 SuperZoom.

В частности, инсайдер сообщил, что аппарат получит 12 гигабайт оперативной памяти. Новинка пока предложена под кодовым обозначением RMX2086. Кроме того, аппарат обладает мощным восьмиядерным процессом Snapdragon 855+. Известно, что разработчики применили в смартфоне современную оболочку Android 10.

В процессе тестирования в одноядерном режиме аппарата устройство показало 792 балла, тогда как многопоточный режим выдал 2507 баллов. Аппарат имеет усиленный зум, при помощи которого станет возможным получить более качественные снимки, независимо от расстояния до объектива. Остальные параметры устройства пока остаются скрытыми.



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