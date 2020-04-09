Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 108 тыс. человек

09.04.2020, 11:30, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4 тыс. 974 человека, сообщил институт Роберта Коха.

По данным на 9 апреля, общее число зараженных составляет 108 тыс. 202 человека. За сутки скончались еще 246 человек. Общее количество смертей достигло 2 тыс. 107 человек, передает Deutsche Welle.

Как информирует международная группа волонтеров Worldometer, случаи заражения коронавирусом выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,5 млн. От последствий заражения умерло свыше 88 тыс. человек.

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии. При этом по степени распространения инфекции первое место в мире занимают США.

В РФ за последние сутки выявлено 1459 новых случаев заражения. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе, 76 больных скончались.

В Армении за последние сутки выявлено 40 заражений. Число инфицированных увеличилось до 921 человека. За все время 138 больных выздоровели, скончались 10 человек.

В Беларуси общее число инфицированных достигло отметки в 1486 человек, умерли 16 человек.

Правительство республики приняло решение с 10 апреля ввести самоизоляцию для всех, у которых выявлен коронавирус, а также для контактировавших с ними и прибывших из стран со вспышками коронавируса. Дома разрешено покидать только для выхода за продуктами или в аптеку, а также выноса мусора и выгула животных.

На Украине, по данным Минздрава, за последние сутки выявлено 224 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных достигло отметки в 1892 человек, 45 пациентов выздоровели, 57 больных скончались.

В Китае за сутки выявили 63 новых заражения коронавирусом, при этом 61 из них зафиксирован у людей, прибывших из-за границы. В провинции Хубэй новых заражений нет, однако зафиксированы два летальных исхода.

Общее число заражений в КНР с начала вспышки достигло 81 тыс. 865 заражений, из них 3 тыс. 335 человека скончались.

В Южной Корее число новых заражений продолжает снижаться. За сутки выявлено 39 случаев заболевания и 4 смерти. Общее число инфицированных достигло 10 тыс. 423 случаев. Выздоровели 6 тыс. 973 пациента, 204 человека скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.