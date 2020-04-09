 

Литвинова продемонстрировала, что за кошка «пробежала» между ней и Собчак

09.04.2020, 11:30, Разное

Гостьей недавнего выпуска шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube стала телеведущая Рената Литвинова, рассказавшая, что недавно подобрала на улице кошку и оставила ее у себя дома. Теперь же знаменитость решила показать совместный снимок со своим питомцем.
Узнав об этом, Ксения Собчак была удивлена данной новостью, ведь не думала, что её коллега может ухаживать за домашними животными. Более того, светская львица в шутку отметила, котов, как правило, заводят лишь одинокие пожилые женщины. Собчак продолжила выражать свое мнение по этому поводу и пояснила анекдот, согласно которому, такие питомцы появляются у тех женщин, которые не желают общаться с мужским полом. Литвиновой не понравились шутки Собчак, но в дальнейшем атмосфера интервью была менее напряженной.

Интернет-пользователи захотели узнать, какая именно кошка «пробежала» между знаменитостями, причем в буквальном смысле слова. Накануне в своём Instagram Литвинова поделилось соответствующим снимком с бело-рыжим котом.



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