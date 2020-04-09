 

Трамп: У нас впереди потрясающий год. Мы победим эту заразу в ближайшее время

09.04.2020, 11:22, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает, что страну ожидает “потрясающий год” и что США победят коронавирус “в ближайшее время”. Об этом он сказал 8 апреля во время неофициальной телефонной конференции с религиозными лидерами, сообщает “Голос Америки”. 

“У нас впереди потрясающий год. Мы победим эту заразу. Мы победим этот вирус и победим его в ближайшее время. Мы вернем нашу страну”, – сказал Трамп. 

Беседа Трампа с религиозными лидерами состоялась накануне Пасхи и Песаха.

“Впереди у нас очень-очень мощный год, потому что вы знаете, что нас ждет. Нам нужно это сделать. Верующим нужно это сделать. Мы должны одержать победу”, – обратился он к участникам звонка. 

Трамп ранее отрицал серьезность эпидемии коронавируса, но 5 апреля он заявил, что Соединенные Штаты приближаются “к ужасному времени”. “Вероятно, мы никогда не видели ничего подобного. Может быть, только во время Первой или Второй мировой войны”, – сказал президент США. 

По состоянию на 9 апреля в США подтверждено инфицирование коронавирусом более 432 тыс. человек. От инфекции скончалось 14 817 больных, из них 1922 – за последние сутки, это рекордное число с начала вспышки эпидемии. 

США занимают первое место  в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и второе (после Италии) – по количеству летальных случаев. Максимальное число инфицированных приходится на штат Нью-Йорк, где заболело более 150 тыс. жителей.

С 11 марта в США действуют ограничительные меры в связи с пандемией, в частности приостановлено авиасообщение с Европой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 329 тыс. вылечились, а 88 538 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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