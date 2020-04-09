Еврокомиссия предложила продлить ограничение на въезд в ЕС до 15 мая

09.04.2020, 11:22, Новости дня

Европейская комиссия призвала страны Шенгенской зоны продлить до 15 мая ограничения на въезд в Евросоюз по несущественным причинам. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии 8 апреля.

Опыт стран по борьбе с пандемией коронавируса показывает, что меры по предотвращению распространения вируса становятся эффективными, когда действуют более 30 дней, сказано в пресс-релизе.

Комиссия призвала государства координировать продление ограничений на поездки, “поскольку меры на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они применяются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах, в одно и то же время и одинаково”.

Еврокомиссар по защите европейского образа жизни Маргаритис Схинас напомнил, что все государства – члены ЕС успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы замедлить распространение коронавируса.

“Ограничения на несущественные поездки из третьих стран в ЕС дополняют эти меры на внешних границах ЕС. Хотя мы видим первые обнадеживающие результаты, ограничения на поездки необходимо продлить, чтобы снизить риск дальнейшего распространения заболевания. Мы не должны открывать дверь, пока работаем над обеспечением безопасности наших домов”, – сказал он.

Ограничения должны распространяться на 30 стран из так называемой зоны ЕС+: все члены Шенгенской зоны, а также Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию, которые пока к ней не присоединились.

Еврокомиссия 16 марта предложила запретить въезд иностранцам в ЕС на 30 дней. Главы государств – членов ЕС поддержали эту инициативу 17 марта. Запрет не касается граждан ЕС, членов их семей, иностранцев, которые постоянно проживают в ЕС, дипломатов, которые возвращаются домой. На практике, как отмечает агентство Reuters, некоторые страны по-своему толковали это решение, что иногда приводило к формированию на их границах длинных очередей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 330 тыс. вылечились, а 88 567 умерли. В Европе наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Испании, Италии, Германии, Франции и Великобритании.