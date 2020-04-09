В Минздраве объяснили, почему на коронавирус нельзя протестировать всех украинцев

09.04.2020, 11:22, Новости дня

Ни одна страна в мире не проводит массовое тестирование граждан на коронавирус. Об этом 9 апреля на брифинге в Киеве рассказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, отвечая на вопрос, почему в Украине не проводит тестирование всех граждан, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Ни одна страна не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех своих граждан. Поэтому такая опция сейчас пока не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего потому, что это не является целесообразным. Технически это почти невозможно сделать”, – сказал Кузин.

По его словам, для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические, клинические или лабораторные протоколы.

“В соответствии с действующими протоколами Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием методом ПЦР всех лиц, подпадающих под эпидемиологические и клинические критерии. Для лиц, подпадающих под эти критерии, будет проведен забор образцов и соответствующее исследование”, – объяснил он.

Лица, которые не подпадают под эти критерии, могут быть протестированы только в том случае, если они являются являются прямыми контактными лицами пациентов с подтвержденным диагнозом “коронавирусная инфекция COVID-19”, отметил он.

Утром 9 апреля Минздрав сообщил, что в 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 7901 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19. В Центре общественного здоровья объяснили, что количество подозрений на коронавирус, которые получает ведомство, не равно числу проведенных исследований в лабораториях. С начала года основании полученных подозрений проведено 20 608 исследований.

По данным Минздрава, в Украине есть возможность проводить около 30 тыс. тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции в сутки.

По состоянию на 9.30 9 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, а 45 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 329 тыс. вылечились, а 88 567 умерли.

По информации сайта Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, больше всего тестирований в мире на коронавирус провели США (2,2 млн), Германия (1,3 млн), Россия (1 млн) и Италия (807 тыс.).