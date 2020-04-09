 

Премьер-министр Италии: намеки на политическую подоплеку помощи России глубоко оскорбляют меня

09.04.2020, 11:18, Новости дня

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает глубоко оскорбительными намеки на то, что Россия помогла Италии в обмен на ответные действия Рима. В интервью BBC он подчеркнул, что это оскорбление итальянского правительства.

“Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии — это большое оскорбление и не только меня, но и Владимира Путина”, — сказал итальянский политик.

По словам Конте, президент РФ никогда не помышлял использовать это в качестве рычага, он проявил просто солидарность с Италией, пострадавшей от коронавируса. “Об этом абсолютно никогда не просили и никогда об этом даже не думали”, — сообщил он.

Разговор Конте и Путина состоятся 21 марта, напоминает ТАСС. Российский лидер пообещал, что наша страна окажет помощь Италии. Туда прибыли 15 самолетов с необходимым оборудованием, более 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны, врачи и медсестры.

Сейчас Италия является одним из эпицентров коронавируса в мире. Там заразились свыше 139 тысячи человек, умерли более 17,6 тысячи.



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