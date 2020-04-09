 

ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей

09.04.2020, 11:18, Новости дня

В то время как психологи предупреждают: коронавирус стал серьезным испытанием для здоровья, в том числе психологического, и даже ввели такой термин, как "ковидофобия", опрос ВЦИОМ показал достаточно оптимистичные результаты.

Социологи спросили людей, как они оценивают происходящее в мире, в РФ и конкретно в своей семье?

Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей. Негативной же ее назвали 26 процентов опрошенных.

Что касается ситуации в населенном пункте, где живут опрошенные социологами, а также в стране в целом, то ее положительной назвали 50 и 40 процентов, соответственно. Отрицательной же ситуацию в РФ считает 51 процент опрошенных.

Что касается восприятия происходящего сейчас в мире, то 70 процентов респондентов называют ее отрицательной, а 20 процентов воспринимают ситуацию положительно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Российская дипмиссия прокомментировала новость о покушении на торговца оружием

31.03 / В США тест на коронавирус прошли более 1 млн человек – Трамп

10.03 / Эксперт объяснил невозможность включения «Посейдона» в СНВ-3

28.03 / Коронавирус в Европе. Все данные по странам. Инфографика

06.04 / Паркуюсь дома: автопроизводители запустили флешмоб против COVID-19

09.02 / Граждане Таджикистана попали в больницу после драки со стрельбой в Подмосковье

31.03 / Слушания в CAS по делу РУСАДА пройдут в начале июля

06.04 / Озвучена стоимость теста на коронавирус на дому

12.02 / В Китае пропал журналист, который освещал вспышку коронавируса. Его не могут найти уже шесть дней

12.02 / Следователь, отмечавший повышение под крики “АУЕ” и “Жизнь ворам”, лишился работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска