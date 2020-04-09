ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей

09.04.2020, 11:18, Новости дня

В то время как психологи предупреждают: коронавирус стал серьезным испытанием для здоровья, в том числе психологического, и даже ввели такой термин, как "ковидофобия", опрос ВЦИОМ показал достаточно оптимистичные результаты.

Социологи спросили людей, как они оценивают происходящее в мире, в РФ и конкретно в своей семье?

Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей. Негативной же ее назвали 26 процентов опрошенных.

Что касается ситуации в населенном пункте, где живут опрошенные социологами, а также в стране в целом, то ее положительной назвали 50 и 40 процентов, соответственно. Отрицательной же ситуацию в РФ считает 51 процент опрошенных.

Что касается восприятия происходящего сейчас в мире, то 70 процентов респондентов называют ее отрицательной, а 20 процентов воспринимают ситуацию положительно.