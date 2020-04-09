Мишустин поддержал предложение ограничить рост цен на продукты

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09.04.2020, 11:18, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции "Единая Россия" о возможной заморозке цен на продукты, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По данным депутатов, торговые сети делают очень большие наценки. "Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией", — сообщил депутат по итогам видеосовещания единороссов с премьер-министром. Мишустин поддержал и ограничение стоимости лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости.

Глава правительства одобрил и предложения ЕР о налоговых каникулах и отсрочке уплаты арендных платежей для поддержи бизнеса, работодателей, предприятий среднего и малого бизнеса. Правительство уже работает над предложением "Единой России" по расширению ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

60% ипотечных кредитов в РФ составляют от 1,5 до 5 миллионов рублей. Правительство ранее ввело "кредитные каникулы" для ипотечных кредитов не более 1,5 миллиона рублей. Эта мера коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране. Депутаты предложили увеличить порог кредита для "каникул".



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