Новое приложение Huawei убрало грани между реальным и цифровым мирами

09.04.2020, 11:14, Разное

Китайская компания Huawei выпустила ряд новых технологических продуктов. В числе инновационных новинок – мобильная программа AR Maps.

По словам представителей фирмы, виртуальную часть КНР удалось воссоздать с прежде невозможной точностью благодаря механизму дополненной реальности Cyberverse. Система AR Maps предназначается для разработки нового цифрового мира, который с легкостью интегрируется с реальностью. Сотрудники компании Huawei отметили также, что применение таких технологий дает возможность убрать все грани между реальным и виртуальным мирами.

В процессе использования нового мобильного приложения от Huawei реальный мир рядом становится панелью для демонстрации данных, а контент накладывается в действительности и отображается на фрагменты окружения, где находится в тот момент пользователь. Хорошо поможет AR Maps, если юзер располагается дома и намерен изучить какие-либо интересные места и достопримечательности. При этом перемещение будет плавным, чего нет в Google Maps. У владельца смартфонов Huawei появится впечатление, будто он находится в компьютерной игре.