 

«Плюс три размера!»: Цуканова-Котт напугала поклонников располневшей фигурой

09.04.2020, 11:14, Разное

Разместив на своей странице снимок в купальнике, поправившаяся Анна Цуканова-Котт повергла поклонников в глубокий шок. Все бросились взвешиваться.
Актриса не стала долго мучить своих фолловеров и подписала фото, сообщив, что это прогноз после карантина. Графический редактор Adobe Photoshop помог стройной и миниатюрной звезде сериала «Восьмидесятые» существенно увеличить массу тела. Успокоившись после увиденного, внимательные фанаты указали актрисе на явный промах: оставив нетронутым лицо, она нарушила пропорции, хотя массивные ноги-колонны на первый взгляд потрясают. В действительности Цуканова-Котт сохраняет в неприкосновенности не только фигуру, но и чувство юмора.

«Смелым фото» назвали снимок поклонники, вспомнив, как фанаты Резо Гигинеишвили и его супруги Надежды Оболенцевой пошутили недавно над ними. Подаренный им коллаж-прогноз на будущее после самоизоляции, скорее всего, лишил пару аппетита, но не умения правильно реагировать на «приколы». Режиссер не только оценил шутку, но и опубликовал снимок на своей странице.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / В Удмуртии заключили соглашение по программам льготной ипотеки для работников бюджетной сферы

07.04 / Пост-коронавирусный мировой порядок и «новый триумвират» Си — Трамп — Путин

05.04 / «На краю света нация защищает своих»

20.02 / Расстрелявший людей в Германии оставил предсмертное обращение

10.02 / Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

23.03 / В Черногории задержали распространявшую ложные сообщения о коронавирусе россиянку

02.04 / Мнение: Конвульсии

04.03 / Мнение: Почему Россия прочнее СССР

09.02 / В Усинске временно закрыт аэропорт после жесткой посадки самолета

03.03 / Аналитики назвали компании, получающие выгоду от эпидемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска