«Плюс три размера!»: Цуканова-Котт напугала поклонников располневшей фигурой

09.04.2020, 11:14, Разное

Разместив на своей странице снимок в купальнике, поправившаяся Анна Цуканова-Котт повергла поклонников в глубокий шок. Все бросились взвешиваться.

Актриса не стала долго мучить своих фолловеров и подписала фото, сообщив, что это прогноз после карантина. Графический редактор Adobe Photoshop помог стройной и миниатюрной звезде сериала «Восьмидесятые» существенно увеличить массу тела. Успокоившись после увиденного, внимательные фанаты указали актрисе на явный промах: оставив нетронутым лицо, она нарушила пропорции, хотя массивные ноги-колонны на первый взгляд потрясают. В действительности Цуканова-Котт сохраняет в неприкосновенности не только фигуру, но и чувство юмора.

«Смелым фото» назвали снимок поклонники, вспомнив, как фанаты Резо Гигинеишвили и его супруги Надежды Оболенцевой пошутили недавно над ними. Подаренный им коллаж-прогноз на будущее после самоизоляции, скорее всего, лишил пару аппетита, но не умения правильно реагировать на «приколы». Режиссер не только оценил шутку, но и опубликовал снимок на своей странице.