Василиса Володина из-за карантина временно ушла из «Давай поженимся»

09.04.2020, 11:09, Разное

В очередных выпусках передачи «Давай поженимся!» поклонники не увидят Василису Володину. Астролог временно отказалась от съемочного процесса и самоизолировалась в период коронавируса.

Невзирая на карантин при пандемии опасной пневмонии, популярная передача «Давай поженимся!» по-прежнему выходит в эфир, но без присутствия зрителей. В процессе создания шоу всем участникам приходится соблюдать особенную осторожность, а у всех сотрудников измеряют температуру. Студия тщательно обрабатывается, а за один день снимают несколько выпусков сразу, чтобы не посещать рабочее помещение ежедневно.

Астролог Василиса Володина, несмотря на данную предосторожность, решила перейти в режим самоизоляции и временно прекратить работу. Как пояснила Лариса Гузеева, они с Розой Сябитовой трудятся вдвоем. О коллеге на карантине они отозвались положительно и согласны с ее решением. Гузеева уверена, что населению в настоящий момент нужны позитивные эмоции, поэтому отказываться от съемок не намерена.

Василиса Володина с детства увлекалась гаданиями на картах и хиромантией. С начала 90-х годов трудится астрологом, хотя имеет образование экономиста. Является одним из наиболее высокооплачиваемых астрологов в Москве. Работает на телевидении с 2006 года.