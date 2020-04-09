 

Семья писателя Джоэла Сазерленда на карантине повторила заставку из «Симпсонов»

09.04.2020, 11:09, Разное

Канадский писатель Джоэл Сазерленд и члены его семьи повторили известную заставку в мультсериале «Симпсоны». Повторение действий известных персонажей он обнародовал на своей странице в социальной сети Twitter.
Вынужденная самоизоляция в период карантина спровоцировала в людях появление творческого креатива. Семейство автора фантастических литературных произведений из Канады Джоэла Сазерленда приняло решение повторить знаменитую заставку в мультсериалу «Симпсоны». Результат понравился критикам, много внимания люди уделили фрагментам, появились также определенные нововведения.

К примеру, Барт информирует о надобности соблюдать социальное расстояние в качестве наказания, а в конце видеоролика семья собирается похлопать в ладоши, но останавливается своевременно, помня о нежелании лишний раз соприкасаться руками. В процессе создания записи супруге, детям и самому Джоэлу Сазерленду пришлось показаться на улице для съемок некоторых эпизодов, но на их здоровье это не сказалось в негативном плане, потому как никого другого там не было.

Писатель пояснил в описании к видео, что месяц пребывания в самоизоляции и наряды Симпсонов, ранее подготовленные к празднику Хэллоуину, оказали большую помощь в создании ролика. Он уже получил популярность в интернете, репостнул клип на свой аккаунт шоураннер мультфильма Эл Джин.

В середине весеннего периода 2018 года «Симпсонов» назвали одним из наиболее продолжительных сериалов в истории ТВ. Проект давно уже имеет негласный титул самого длинного мультфильма в истории телевидения США – он выходит без перерыва с 1989 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / В Москве украли медицинскую маску за 5000 рублей

20.03 / Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

16.03 / Стало известно, как пандемия коронавируса отразилась на жизни и карьере знаменитостей

11.02 / Мнение: Добавьте Мавзолей в Конституцию

13.02 / Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам для полета к Луне

22.03 / Пласидо Доминго заразился коронавирусом

13.02 / Стоматологи дали советы по устранению кровоточивости десен

25.02 / Мнение: Украинцы, что вам от нас надо?

06.04 / Личное: Доведённые до отчаяния

05.04 / Мнение: О “нефтяной войне”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска