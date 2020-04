Семья писателя Джоэла Сазерленда на карантине повторила заставку из «Симпсонов»

Канадский писатель Джоэл Сазерленд и члены его семьи повторили известную заставку в мультсериале «Симпсоны». Повторение действий известных персонажей он обнародовал на своей странице в социальной сети Twitter.

Вынужденная самоизоляция в период карантина спровоцировала в людях появление творческого креатива. Семейство автора фантастических литературных произведений из Канады Джоэла Сазерленда приняло решение повторить знаменитую заставку в мультсериалу «Симпсоны». Результат понравился критикам, много внимания люди уделили фрагментам, появились также определенные нововведения.

К примеру, Барт информирует о надобности соблюдать социальное расстояние в качестве наказания, а в конце видеоролика семья собирается похлопать в ладоши, но останавливается своевременно, помня о нежелании лишний раз соприкасаться руками. В процессе создания записи супруге, детям и самому Джоэлу Сазерленду пришлось показаться на улице для съемок некоторых эпизодов, но на их здоровье это не сказалось в негативном плане, потому как никого другого там не было.

Писатель пояснил в описании к видео, что месяц пребывания в самоизоляции и наряды Симпсонов, ранее подготовленные к празднику Хэллоуину, оказали большую помощь в создании ролика. Он уже получил популярность в интернете, репостнул клип на свой аккаунт шоураннер мультфильма Эл Джин.

В середине весеннего периода 2018 года «Симпсонов» назвали одним из наиболее продолжительных сериалов в истории ТВ. Проект давно уже имеет негласный титул самого длинного мультфильма в истории телевидения США – он выходит без перерыва с 1989 года.

Social Isolation, Day 23

Kids: We're booooored! What can we do?

Wife *cleaning basement*: What are we ever going to do with these Simpsons Halloween costumes we only wore once?

Me: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu

— Joel A. Sutherland (@joelasutherland) April 8, 2020