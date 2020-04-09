Оценены потери мировой экономики от коронавируса

09.04.2020, 11:08, Новости дня

Пандемия коронавируса лишит мировую экономику 5,5 трлн долларов в ближайшие два года, заявили аналитики JPMorgan Chase & Co.

Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков ведущих инвестиционных банков пишет, что «мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома», передает РБК.

Прогнозируется, что спад не будет долгим, однако до 2022 года мировая экономика вряд ли вернется к докризисному уровню.

«Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду, по крайней мере до 2022 года», – указывается в прогнозе.

В Мorgan Stanley считают, что, несмотря на агрессивную политику реагирования, только в третьем квартале 2021 года ВВП развитых стран вернется к докризисным уровням.

Эксперты института международных финансов (IIF) пришли к выводу, что в 2019 году размер общемирового долга вырос более чем на 10 трлн долларов и достиг рекордного уровня в 255 трлн долларов.

Данный показатель эквивалентен 322% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного институтом.

Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств. Эксперты указывают, что в данный момент он на 40% (87 трлн долларов) превысил показатель, который был в начале финансового кризиса 2008 года.

Падение объема мировой торговли в 2020 году может составить более 30% из-за пандемии коронавируса, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО). По прогнозу экспертов организации, спад может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008-2009 годах в период глобального финансового кризиса.

Кроме того, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 8 апреля опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса. Указывается, что даже при таком сценарии, исходящем из масштабной программы антикризисных мер, Россию «все равно ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия», соответствующая по продолжительности спаду мировой экономики.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин предупредил об ударе по бюджету из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.