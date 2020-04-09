 

«Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на орбиту

09.04.2020, 11:08, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем из двух россиян и американца, сообщили в Роскосмосе.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» был осуществлён с 31-й площадки Байконура в 11.05 мск. На борту корабля россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди, передает РИА «Новости».

«Союз МС-16» отделился от третьей ступени «Союза-2.1а» в 11.14 мск.

Сближение корабля с МКС будет проходить по шестичасовой схеме. Его стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента станции намечается в 17.16 мск.

«Союз МС-16» стал первым кораблем с экипажем, который полетел на ракете «Союз-2.1а», полностью состоящей из российских комплектующих, вместо ранее использовавшейся ракеты «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

В ходе 196-суточной экспедиции на МКС экипажу предстоит принять два грузовых корабля «Прогресс», японский «грузовик» HTV-9 и американский Cygnus. Кроме того, в мае ожидается прилет на станцию первого корабля Crew Dragon с экипажем.

Ранее в четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с Байконура.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

21.02 / “Задача СБУ – публично наказать провокаторов”. Дмитрий Комаров прокомментировал протесты в Новых Санжарах

03.02 / Сурков останется на “украинском направлении”, часть Кабмина отправят в отставку. Главное из Telegram-каналов

25.03 / Тульский завод «Октава» в 2019 году увеличил экспортную выручку и запланировал выйти на рынки ещё 26 стран

19.02 / «Квартал красных фонарей» в Амстердаме предложили заменить «центром эротики»

11.03 / Россиян в Турции попросили обращаться к врачу при первых симптомах коронавируса

26.02 / “Сурков – это прошлое”. Пристайко заявил, что не будет комментировать заявления бывшего помощника Путина об Украине

12.03 / В Украине установили первые 20 камер фотовидеофиксации на дорогах, штрафовать за нарушения начнут с 1 мая

26.03 / Делягин рассказал о приемах оппозиции по распространению фейков о вирусе

05.02 / Корреспондент – на Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска