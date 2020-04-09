Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк

09.04.2020, 10:53, Новости дня

Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.

По словам одного из авторов доклада генетика Харма ван Бакеля, большинство случаев имеют явное европейское происхождение, передает ТАСС со ссылкой на газету «Нью-Йорк Таймс».

К такому выводу специалисты пришли после изучения геномов коронавируса у жителей Нью-Йорка с середины марта.

Ученые подчеркивают, что коронавирус начал распространяться в мегаполисе в середине февраля. Это произошло за несколько недель до первого подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.

Ранее университет Джонса Хопкинса сообщил, что CША вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию. В США второй день подряд фиксируется рекордное число жертв коронавируса за сутки.

Напомним, президент США Дональд Трамп с13 марта ввел запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.

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