Пожар в московском доме престарелых: четверо погибших

09.04.2020, 10:50, Разное

В доме престарелых “Третий возраст” на 3-й Мякининской улице в Москве вечером 8 апреля произошел пожар. Его жертвами стали четыре человека, еще 16 пострадали, сообщает телеканал “360”.

По предварительным данным, возгорание началось в котельной, где возникла неисправность расширительного бака. Пламя распространилось на территории площадью 300 квадратных метров. В здании находились 72 человека, в том числе 52 постояльца. У большинства пострадавших – отравление продуктами горения.