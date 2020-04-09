 

Пожар в московском доме престарелых: четверо погибших

09.04.2020, 10:50, Разное

В доме престарелых “Третий возраст” на 3-й Мякининской улице в Москве вечером 8 апреля произошел пожар. Его жертвами стали четыре человека, еще 16 пострадали, сообщает телеканал “360”.

По предварительным данным, возгорание началось в котельной, где возникла неисправность расширительного бака. Пламя распространилось на территории площадью 300 квадратных метров. В здании находились 72 человека, в том числе 52 постояльца. У большинства пострадавших – отравление продуктами горения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / «Тест для патриарха»

26.02 / «Коктейль сексуальности и красоты»: Иван Ургант иронично высказался о желании Лещенко спеть с Maruv

07.02 / Мнение: Зачистка Саракиба

26.03 / Экс-президент футбольного клуба “Витесс” умер от коронавируса

13.03 / «Шаг к лучшему будущему»

04.04 / Мнение: Откат в XIX век, системообразующий Макдональдс и миллионы безработных официантов

24.03 / “Гуманитарная карта” или “мощный удар”?

23.02 / Эксперты назвали самые продаваемые авто с пробегом

10.03 / Две дочери Анджелины Джоли перенесли операции

12.03 / “Нарисуй для Эрмитажа”: Евгений Стычкин, Зара и другие звезды поддержали флешмоб в поддержку детей с дислексией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска