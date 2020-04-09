 

Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо

09.04.2020, 10:50, Разное

Знаменитый американский актер Брюс Уиллис решил помочь своей дочери Таллуле Белль сменить имидж. Он побрил ее налысо, сообщает “Вечерняя Москва”.

Девушка стала похожа на главную героиню фильма “Солдат Джейн”. К слову, эту роль исполнила ее мать, актриса Деми Мур. Таллула отметила, что на время карантина родители воссоединились: в инстаграм-аккаунте она опубликовала фото, на котором вся семья запечатлена в полосатых бело-зеленых пижамах.



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