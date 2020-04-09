 

ЕР предложила проработать механизм ограничения роста цен на продукты

09.04.2020, 10:48, Новости дня

Фракция «Единая Россия» на встрече с правительством предложила проработать механизм ограничения роста цен на продукты, сообщил руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов.

«Мы предлагаем принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы, по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств», – передает РИА «Новости» слова Неверова на встрече.

Он подчеркнул, что имеются факты роста цен «не только на лимоны и имбирь, но и на другие продукты».

«Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали. Получается, что это результат действий недобросовестных посредников», – сообщил Неверов.

Он предложил правительству в текущей ситуации принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы, по аналогии с тем, как это уже было сделано для некоторых медизделий с ограничением наценки для каждого этапа «товаропроводящей цепи» 10%.

Напомним, в понедельник правительство установило ограничения свободного отчуждения ряда медицинских товаров на территории России. Для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок данных медизделий размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.



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