 

Мнение: О вышиванках и коронавирусе

09.04.2020, 10:40, Разное


Фото © Reuters.

Несколько раз с момента начала нынешней пандемии ВОЗ утверждала, что обычные медицинские маски – неэффективное средство самозащиты от коронавируса. Как и от любых других вирусов, впрочем. Но народ не унимается.

И борется за повышение эффективности «намордников».

Первая идея заключается в том, чтобы сделать маску для лица самому. Рецептов много, от полувековой давности рекомендаций полузабытого курса «Гражданская оборона», до веры в серебро и нанотехнологии. На последнем кто-то уже делает неплохие #деньги, между прочим.

А вот вторая идея – на заглавном фото.

На помощь призываются «защитные элементы» более высокого порядка. Типа рун и символов.

С одной стороны, понятно: обычные маски скучны и безлики, а тут можно занять время в период вынужденного безделья и проявить индивидуальность. С другой…

Неужели кто-то и правда считает, что вышитые маски защищают лучше?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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