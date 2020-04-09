 

В РФ подтверждено свыше 10 тысяч случаев коронавируса

09.04.2020, 10:30, Новости дня

За последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов, сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом: Москва – семь, Московская область – три, Санкт-Петербург – два, Пермский край – один.

Из больниц выписали 118 человек, в том числе в Москве – 43, Санкт-Петербурге – 11, Республике Бурятия – девять, Ивановской области – шесть.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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