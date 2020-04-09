Переболевшая коронавирусом звезда «Дом-2» Анастасия Киушкина стала донором плазмы

09.04.2020, 10:30, Разное

Анастасия Киушкина, заразившаяся коронавирусом, полностью излечилась и теперь приобщилась к борьбе против эпидемии. Звезда «Дом-2» стала донором плазмы.

В РФ Киушкина – седьмой донор плазмы. После курса лечения от COVID-19 в крови девушки нашли антитела, которые могут стать спасением для других инфицированных людей, информирует телеграмм-канал Mash.

Звезда «Дом-2» сдала примерно 650 мл плазмы, получив 4800 рублей. Данного объема должно хватить для помощи двум тяжелобольным пациентам.

В ближайшие планы Киушкиной входит восстановление на протяжении двух недель, а после она снова сможет стать донором. Девушка уверена, она точно будет делать это, чтобы спасти чью-то жизнь.