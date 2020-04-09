Полиция нашла тело пропавшего восьмилетнего правнука Роберта Кеннеди

09.04.2020, 10:20, Разное

Как сообщает CNN, тело мальчика было обнаружено на глубине около 7,5 метров и примерно в 600 метрах от места, где водолазам удалось найти тело его матери, Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, – его выловили во вторник у берегов Чесапикского залива. Судебный следователь уже озвучил официальную причину смерти женщины – она утонула в результате несчастного случая.

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с сыном ГидеономНапомним, 3 апреля стало известно, что внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди, 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, и ее старший сын, 8-летний Гидеон, пропали без вести во время плавания на каноэ. Это произошло в районе Чесапикского залива у берегов штата Мэриленд, в доме матери Мейв, где она вместе с мужем и детьми находилась на карантине. Во время игры Мейв и Гидеона в мяч кто-то из них уронил его в воду, и, чтобы достать предмет, мать с ребенком сели в каноэ. Оба не учли сильного течения, и вскоре лодку отнесло слишком далеко от берега. Уже в 16:30 того же дня находящиеся неподалеку люди увидели двигающееся на большой скорости каноэ и вызвали полицию. Но, несмотря на то, что спасатели прибыли очень оперативно, лодка уже успела скрыться из виду.

Каноэ все-таки обнаружили в тот же день через пару часов, но ни Мейв, ни Гидеона в нем уже не было. После суток безрезультатных поисков, для которых были задействованы вертолеты и спасательные катера, мать и ребенок были объявлены погибшими. Через несколько дней тело Мейв все же было найдено: в местном округе Чарльз, на расстоянии 4 километров от дома ее матери, как сообщает полиция штата Мэриленд.

Дэвид Маккин и Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с семьей, в том числе детьми: 8-летним Гидеоном, 7-летней Габриэллой и 2-летним ТобиМейв Кеннеди Таунсенд Маккин была адвокатом по правам человека, а также работала исполнительным директором на проекте Университета Джорджтауна Global Health Initiative. Помимо Гидеона, она вместе с мужем Дэвидом воспитывала еще двоих детей: 7-летнюю дочь Габриэллу и 2-летнего сына Тоби.