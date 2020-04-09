Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили школьников видеозвонком

09.04.2020, 10:20, Разное

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон устроили сюрприз для школьников Casterton Primary Academy, пообщавшись с ними и их учителями по видеосвязи. Пусть сейчас в Великобритании должны были быть пасхальные каникулы, COVID-19 изменил все планы: некоторые учебные заведения продолжают работу, несмотря на карантин, поскольку там обучаются дети, чьи родители находятся на передовой борьбы с коронавирусом и трудятся в больницах.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)8 Апр 2020 в 2:00 PDT

В разговоре с… Casterton Primary Academy! Учителя Великобритании делают все возможное, чтобы школы оставались открытыми для детей ключевых работников и учеников, которые находятся в уязвимом положении. Герцог и герцогиня Кембриджские позвонили учителям и сотрудникам школы Casterton Primary Academy, чтобы поблагодарить их за трудолюбие и самоотверженность, а также пожелать детям очень счастливой Пасхи,

– говорится в сообщении Уильяма и Кейт, которая появилась на видео в горчичном свитере Zara с рукавами-фонариками. Школьники Ланкашира, многие из которых украсили головы заячьими ушками, символом Пасхи в Великобритании, показали монархам рисунки и поделки, созданные для родителей, и задали Уильяму и Кейт интересующие их вопросы. Например, вспомнили, что первым Уильямом был Вильгельм Завоеватель, и уточнили, как бы сам принц Уильям хотел, чтобы его называли через тысячу лет. “Затрудняюсь ответить”, – сказал Уильям с улыбкой.

В начале апреля, к слову, принц Уильям и Кейт Миддлтон созванивались с работниками Национальной службы здравоохранения. В течение нескольких дней герцог и герцогиня Кембриджские благодарили медиков за их труд – например, они были на связи с Queen’s Hospital Burton (графство Стаффордшир, Англия) и University Hospital Monklands (графство Ланаркшир, Шотландия). Для работников больниц эти звонки стали полнейшей неожиданностью. Вот, как описывает свои эмоции от разговора с принцем и герцогиней Донна Мари МакГроарти, старшая медсестра отделения инфекционных заболеваний University Hospital Monklands:

Для нас большая честь получить звонок от Их Королевских Высочеств. Мы сейчас переживаем действительно непростые времена. Но та поддержка, которую мы получаем от коллег и общества, просто ошеломляет! Телефонный звонок от герцога и герцогини был совершенной неожиданностью и стал настоящим эмоциональным толчком.

Многие работники госпиталя сперва подумали, что это первоапрельская шутка, пока им не объяснили, что на проводе действительно Кейт и Уильям.

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