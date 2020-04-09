 

США будут задерживать экспорт товаров медицинского назначения

09.04.2020, 10:19, Новости дня

Американские власти будут задерживать экспорт ключевых средств медицинской защиты до решения вопроса о целесообразности их сохранения в стране для борьбы с коронавирусом. Об этом объявили в среду два федеральных ведомства.

Таможенная и пограничная служба США будет задерживать экспорт респираторов, хирургических масок и хирургических перчаток, говорится в совместном заявлении службы и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Второе ведомство затем будет решать, нужно ли вернуть эти материалы для использования в США, закупить правительством США или экспортировать.

В пятницу президент Дональд Трамп издал меморандум, в котором предписал федеральным ведомствам использовать все имеющиеся у них полномочия для сохранения в стране высоко востребованных предметов медицинского назначения.



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