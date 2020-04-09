ОПЕК и Россия проведут переговоры о снижении добычи нефти

09.04.2020, 10:19, Новости дня

Представители ОПЕК и России встречаются в четверг, чтобы попытаться договориться о рекордных сокращениях добычи нефти, но их попытки справиться с резким падением цен во время пандемии коронавируса осложняются взаимной неприязнью и нежеланием США присоединиться к этим мерам.

Глобальный спрос на топливо упал на 30 процентов, поскольку объявляемые карантины привели к заземлению самолетов, сокращению использования автомобилей и снижению экономической активности. Цены на нефть упали ниже себестоимости добычи для многих производителей, включая сланцевую нефтяную промышленность в США.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что соглашение, которое он заключил с лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией приведет к снижению добычи на 10-15 миллионов баррелей в день, что составляет 10-15 процентов мировых поставок и является беспрецедентным сокращением.

Эр-Рияд и Москва, которые поссорились, когда предыдущий договор об ограничении поставок обрушился в марте, дали понять, что достижение соглашения о серьезных сокращениях будет зависеть от присоединения к нему США и других стран, не входящих в группу ОПЕК+.

Трамп возглавляет страну, являющуюся крупнейшим производителем нефти в мире, но его администрация не проявляет заинтересованности в обязательном сокращении внутреннего предложения. Министерство энергетики США поддержало эту позицию на этой неделе, заявив, что уровень добычи в стране снижается и без вмешательства правительства.

Саудовская Аравия и Москва пока публично не сообщили о каком-либо соглашении по сокращению добычи или о том, как это сокращение будет распределено между странами ОПЕК, Россией и другими производителями.

Отвечая на вопрос, можно ли естественное снижение добычи в США в связи с низкими ценами расценивать как ее сокращение, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что это «совершенно разные сокращения».

«Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это длину и ширину сравнивать. Это разное», – сказал он, согласно «РИА Новости».

Совещание ОПЕК+ пройдет в четверг в режиме видеоконференции. После него в пятницу пройдет заседание министров энергетики стран «Большой двадцатки».

Проблему осложнила ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, которая началась после заседания ОПЕК+ в марте в Вене, проходившего в ожесточенной атмосфере.

На этой встрече Россия отказалась участвовать в сокращениях, предложенных Саудовской Аравией в ответ на кризис с коронавирусом. В ответ на это Эр-Рияд заявил, что выведет добычу на максимальную мощность и заполонит рынок, на котором и без того существует избыток нефти.