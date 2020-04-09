 

ОПЕК и Россия проведут переговоры о снижении добычи нефти

09.04.2020, 10:19, Новости дня

Представители ОПЕК и России встречаются в четверг, чтобы попытаться договориться о рекордных сокращениях добычи нефти, но их попытки справиться с резким падением цен во время пандемии коронавируса осложняются взаимной неприязнью и нежеланием США присоединиться к этим мерам.

Глобальный спрос на топливо упал на 30 процентов, поскольку объявляемые карантины привели к заземлению самолетов, сокращению использования автомобилей и снижению экономической активности. Цены на нефть упали ниже себестоимости добычи для многих производителей, включая сланцевую нефтяную промышленность в США.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что соглашение, которое он заключил с лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией приведет к снижению добычи на 10-15 миллионов баррелей в день, что составляет 10-15 процентов мировых поставок и является беспрецедентным сокращением.

Эр-Рияд и Москва, которые поссорились, когда предыдущий договор об ограничении поставок обрушился в марте, дали понять, что достижение соглашения о серьезных сокращениях будет зависеть от присоединения к нему США и других стран, не входящих в группу ОПЕК+.

Трамп возглавляет страну, являющуюся крупнейшим производителем нефти в мире, но его администрация не проявляет заинтересованности в обязательном сокращении внутреннего предложения. Министерство энергетики США поддержало эту позицию на этой неделе, заявив, что уровень добычи в стране снижается и без вмешательства правительства.

Саудовская Аравия и Москва пока публично не сообщили о каком-либо соглашении по сокращению добычи или о том, как это сокращение будет распределено между странами ОПЕК, Россией и другими производителями.

Отвечая на вопрос, можно ли естественное снижение добычи в США в связи с низкими ценами расценивать как ее сокращение, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что это «совершенно разные сокращения».

«Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это длину и ширину сравнивать. Это разное», – сказал он, согласно «РИА Новости».

Совещание ОПЕК+ пройдет в четверг в режиме видеоконференции. После него в пятницу пройдет заседание министров энергетики стран «Большой двадцатки».

Проблему осложнила ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, которая началась после заседания ОПЕК+ в марте в Вене, проходившего в ожесточенной атмосфере.

На этой встрече Россия отказалась участвовать в сокращениях, предложенных Саудовской Аравией в ответ на кризис с коронавирусом. В ответ на это Эр-Рияд заявил, что выведет добычу на максимальную мощность и заполонит рынок, на котором и без того существует избыток нефти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / МВФ оценил ущерб от коронавируса

12.02 / Врачи объяснили, чем особо опасен храп

26.02 / На оккупированных территориях пропали без вести около 500 человек – Пристайко

17.02 / SRF – Мюнхенская конференция прошла под девизом «беззападность»

03.02 / Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из России

12.02 / Скандал в женской консультации: прием гинеколога шел под прицелом видеокамеры

26.02 / На Алтае алиментщиков отправили на уборку снега

13.02 / Декларация чиновника Галущака должна стать поводом для тщательного расследования НАПК — Наумович

02.02 / Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко-младшего в бою с Исмаиловым

14.02 / ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска