Высокий суд Великобритании отменил ордера на арест недвижимости семьи Назарбаевых на $100 млн

09.04.2020, 10:18, Новости дня

Высокий суд Лондона отменил “ордера на богатство неустановленного происхождения” в отношении трех объектов недвижимости, принадлежащих родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Правоохранительные органы Великобритании требовали объяснить происхождение средств, на которые эта недвижимость была приобретена.

Как ранее писало ВВС, речь идет о “хорошо охраняемом особняке с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, доме в престижном районе Хайгейт и огромной квартире в Челси”.

Эта недвижимость в Лондоне была арестована по запросу британских правоохранительных органов весной 2019 года, однако имена собственников суд раскрыл только в марте 2020 года. По данным правоохранительных органов Великобритании, элитной недвижимостью владеет дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Два особняка и квартира на сумму более $100 млн оформлены на три офшора, сейчас их стоимость может быть намного выше, отмечало ВВС.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании стремилось доказать, что два особняка и квартира в Лондоне были приобретены на “незаконно полученные средства” покойного Рахата Алиева, отца Нурали и бывшего мужа Дариги Назарбаевой. Однако Высокий суд Лондона отменил все три ордера. Судья Ланг сочла “недостоверной” озвученную на суде информацию, что именно Рахат Алиев являлся основателем офшорных компаний, владеющих недвижимостью. Согласно решению суда, недвижимость могла приобрести “экономически независимая” Дарига Назарбаева.

Национальное агентство по борьбе с преступностью намерено подавать апелляцию. Как сообщил представитель агентства Грэм Биггар, которого цитируют британские СМИ, его ведомство будет проявлять упорство: “Мы очень четко даем понять, что используем все законодательство в нашем распоряжении для преследования незаконного капитала”.

Агентство добилось ордеров и временной заморозки недвижимости, принадлежащей семье Назарбаевых, в мае прошлого года. Британское законодательство о “богатстве неустановленного происхождения” тогда было применено во второй раз в истории. Первое дело касалось бывшего азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, осужденного за хищения, и его жены Замиры Хаджиевой.

Дарига Назарбаева – дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спикер сената парламента, она является вторым лицом в государстве. Ее отец, ушедший в добровольную отставку в прошлом году после почти 30 лет президентства, сохраняет свое влияние в стране, он занимает должность председателя Госсовета.

В феврале 2020 года политического убежища у Великобритании попросил внук Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который сейчас живет в Лондоне. Он обвинил власти Казахстана в “высокомасштабной” коррупции и сказал, что разочаровался в дедушке. “Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужа Кайрата Шарипбаева)”, – подчеркнул Айсултан Назарбаев.