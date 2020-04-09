Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о самоизоляции – коронавирусом заразился его пресс-секретарь

09.04.2020, 10:18, Новости дня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о самоизоляции из-за того, что его пресс-секретарю диагностировали коронавирус, передает Znak.com.

“У [пресс-секретаря] Сергея Зюся подтвержден диагноз коронавируса. Только что пришли результаты из “Вектора”. Я должен уйти на самоизоляцию, буду соблюдать режим здесь, на рабочем месте, регионом продолжу управлять”, – сказал Текслер на брифинге.

Сейчас Зюсь находится в больнице. У людей, с которыми он контактировал, взяли тесты на коронавирус. 24 из них показали отрицательный результат. Также тестирование прошли журналисты, посещавшие пресс-центр Текстера.

С 31 марта в Челябинской области действует режим обязательной самоизоляции. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Челябинской области зарегистрированы 32 случая COVID-19, всего по России – более 8,6 тысячи.

Накануне в Челябинской области двое жителей по решению судов были оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за публикацию в соцсетях недостоверной информации о коронавирусе, сообщило ГУМВД России по региону.

По данным полиции, житель Челябинска разместил в сообществе в соцсети “ВКонтакте” информацию о якобы запрете на въезд в город из-за коронавируса. В этой же соцсети житель Кусинского района написал в комментариях, что “две семьи увезли в Миасс с вирусом”.

“Материалы проверок были направлены в Центральный районный суд Челябинска и мировой суд Кусинского района Челябинской области. Судами мужчинам назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей каждому”, – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что фейковая информация была удалена.