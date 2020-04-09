«Чем Собчак отличается от путаны?»: Александр Гудков довел до слез Ксению Собчак в ее шоу

09.04.2020, 10:17, Разное

Отечественный шоумен Александр Гудков посетил студию YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!». В беседе с ведущей он довел ее до слез благодаря своей шутке.

Бывший участник КВН признался, что его отговаривали от принятия участия в данной передаче, но он не стал никого слушать. «Ты как бы измажешься», – говорили Александру Гудкову его знакомые. Между тем, такие высказывания только завели шоумена, и он без сомнений отправился на проект Ксении Собчак.

Во время общения была затронута тема неприемлемых шуток для экс-участника КВН. Ведущая предложила ему сыграть в так называемую «Лигу плохих шуток», когда супруга Константина Богомолова озвучивала те или иные остроты, а ее гость раздумывал, нужно над ними смеяться или нет. В определенный момент Александр Гудков принял решение сострить самому. «Чем Ксения Собчак отличается от путаны?» – поинтересовался он и ответил, что девушки легкого поведения соглашаются на все ради денежных средств, тогда как ведущая шоу якобы готова ради всего, если деньги отобрать.

При этом бывшая звезда скандального проекта «Дом-2» отреагировала не так, как мог планировать Александр Гудков. Она крайне эмоционально поменялась резко в лице, несмотря на оправдания собеседника, заявила, она не понимает такого юмора, и надеялась, что у них выйдет отличное интервью. «Саш, зачем ты так делаешь?», – спросила Ксения Собчак. Некоторые подписчики не поверили в искренность слов и чувств автора проекта, посчитав, что она просто «подкалывает» Гудкова.