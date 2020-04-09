В МЧС назвали главные психологические проблемы россиян из-за коронавируса

09.04.2020, 10:16, Новости дня

Россияне сталкиваются с четырьмя основными психологическими проблемами из-за коронавируса, в том числе повышается уровень конфликтности, сообщила руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу.

В эфире радиостанции «Вести ФМ» Шойгу рассказала, что основных проблем четыре, причем первая из них носит массовый характер. «Это нарушение адаптации из-за введенных ограничений. Человек, какой бы жизнью ни жил до этого, он был к ней адаптирован, и в очень короткое время ситуация поменялась для огромного числа людей», – приводит ее слова ТАСС.

Второй проблемой Шойгу назвала общее переживание тревожности, когда беспокоит все. Также у людей возникают переживания из-за конкретной ситуации, например, боязнь выйти из дома или страх потерять работу.

«И четвертое – это повышение уровня конфликтных отношений, в том числе с близкими людьми», – рассказала Шойгу.

Глава Центра экстренной психологической помощи посоветовала соблюдать режим дня, не перегружать себя эмоциональными новостями, организовать общение с близкими так, чтобы отдыхать друг от друга.

Она призвала составить себе план. «Состояние, когда рушатся адаптационные механизмы, плохо тем, что у человека пропадает ощущение контроля», – отметила Шойгу, добавив, что чем быстрее вернется контроль, тем быстрее человек почувствует себя лучше.

Психологи подготовили памятку с советами, чтобы у людей была инструкция, как преодолевать психологические проблемы, добавила она.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявляла, что в монотонной ситуации у людей часто возникает психологическое выгорание, необходимо проследить, чтобы это не привело к нарушению режима самоизоляции.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что из-за вынужденной самоизоляции человек оказался в информационном вакууме, поэтому, чтобы справиться с одиночеством, следует задавать правильные вопросы самому себе и искать на них ответы.

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