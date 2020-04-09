 

Кроссовер Volkswagen Teramont получил новую версию R-Line

09.04.2020, 10:15, Новости дня

Полноразмерный кроссовер Volkswagen Atlas, который в РФ известен под названием Teramont, в настоящее время получил в США «заряженную» модификацию R-Line.

Вместе с тем автомобиль имеет более привлекательный дизайн кузова и салона, а также может похвастаться усовершенствованным силовым агрегатом. В свою очередь, новые автомобили получат продвинутые бампера, крупные колесные диски, а также усовершенствованные выхлопные патрубки.

Что касается дизайна салона, то здесь видоизменили отделку рулевого колеса, а также применили стильную приборную панель. Под капотом применен 3,6-литровый бензиновый двигатель с мощность 280 л.с. В настоящее время Volkswagen Atlas R-Line будет продаваться по цене 39,7 тысяч долларов в минимальном исполнении.



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