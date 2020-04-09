Озвучена дата продаж роскошного кроссовера MG Hector Plus

09.04.2020, 10:15, Новости дня

Обновленный кроссовер MG Hector Plus появится в свободной продаже в Китае к лету нынешнего года.

Данный автомобиль является перелицованной модификацией Chevrolet Captiva. В салоне предусмотрели шесть мест. Среди новых опций применили адаптивный круиз-контроль систему экстренного торможения, мониторинг слепых зон. Также здесь применят камеру кругового обзора.

В автомобиле предусмотрели кожаные боковые вставки, а также усовершенствованный мультимедийный центр. Новинка получила также 1,5-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигает 150 л.с. Стоимость новой модели составляет 1,7-2 миллиона рупий для индийского рынка. Новые модели смогут похвастаться более продвинутыми техническими параметрами.