В Украине от коронавируса скончались 57 человек

09.04.2020, 10:10, Новости дня

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Вылечились 45 человек.

Число заболевших COVID-19 достигло 1892 (+224).

Больше всего больных – в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы во всех областях, кроме Николаевской:

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 38 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 51 случай;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев;

Киев – 300 случаев;

Киевская область – 130 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Львовская область – 36 случаев;

Луганская область – три случая;

Одесская область – 43 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ровенская область – 64 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 169 случаев;

Харьковская область – пять случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 80 случаев;

Черновицкая область – 302 случая;

Черниговская область – девять случаев.

Підтверджено 1892 випадків COVID-19 Протягом 8 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії… Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 8. aprill 2020

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирус был подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них почти 330 тыс. вылечились, а почти 89 тыс. умерли.