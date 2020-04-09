В Украине от коронавируса скончались 57 человек

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09.04.2020, 10:10, Новости дня

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Вылечились 45 человек.

Число заболевших COVID-19 достигло 1892 (+224).

Больше всего больных – в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы во всех областях, кроме Николаевской:

Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 38 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 31 случай;
Закарпатская область – 51 случай;
Запорожская область – 47 случаев;
Ивано-Франковская область – 218 случаев;
Киев – 300 случаев;
Киевская область – 130 случаев;
Кировоградская область – 78 случаев;
Львовская область – 36 случаев;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 43 случая;
Полтавская область – 19 случаев;
Ровенская область – 64 случая;
Сумская область – 56 случаев;
Тернопольская область – 169 случаев;
Харьковская область – пять случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черкасская область – 80 случаев;
Черновицкая область – 302 случая;
Черниговская область – девять случаев.

Підтверджено 1892 випадків COVID-19 Протягом 8 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 8. aprill 2020

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирус был подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них почти 330 тыс. вылечились, а почти 89 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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