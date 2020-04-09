В Украине провели более 20 тыс. лабораторных исследований на коронавирус – Центр общественного здоровья

09.04.2020, 10:10, Новости дня

В Украине с начала эпидемии коронавируса провели более 20 тыс. исследований на коронавирус. Об этом 9 апреля на брифинге в Киеве рассказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Утром 9 апреля Минздрав сообщил, что в 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 7901 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19.

“Количество подозрений, которые получает Центр общественного здоровья или областные лабораторные центры Минздрава, не равно количеству исследований. Исследуют образцы лиц, которым установлено подозрение, контактных [лиц] и тех, кто вылечился, для снятия диагноза. В течение [последних] суток было исследовано 2396 образцов, и в целом с начала проведения тестирований уже было проведено 20 608 исследований”, – рассказал Кузин.

Он напомнил, что необходимость лабораторного исследования на COVID-19 определяет лечащий врач “на основании целого ряда критериев”.

“Поэтому если вы подпадаете под подозрительный случай или были контактным лицом (то есть имели подтвержденный контакт с [больным] COVID-19), тогда врач возьмет образец из носа и отправит его в лабораторию для проведения исследования”, – объяснил Кузин.

Он сообщил, что сейчас исследования на коронавирус в Украине делают в 37 государственных и двух частных лабораториях.

“Информация из частных лабораторий отправляется в областные лабораторные центры Минздрава, чтобы обеспечить полноценное эпидемическое расследование”, – сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья.

По данным Минздрава, в Украине есть возможность проводить около 30 тыс. тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции в сутки.

По состоянию на 9.30 9 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, а 45 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 329 тыс. вылечились, а 88 538 умерли.

По информации сайта Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, больше всего тестирований в мире на коронавирус провели США (2,2 млн), Германия (1,3 млн) и Россия (910 тыс.).