К аппаратам ИВЛ в Украине подключены 38 больных COVID-19

09.04.2020, 10:10, Новости дня

В Украине к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 38 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 9 апреля на брифинге в Киеве рассказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Всего госпитализировано 848 человек, из них – 40 детей. На аппаратах искусственной вентиляции сейчас находится 38 больных [COVID-19]”, – сообщил Кузин.

941 пациент с COVID-19 лечится дома, уточнил он.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Украины рассказал, что больных подключают в аппаратам ИВЛ в исключительных случаях.

“Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких происходит исключительно при наличии тяжелого течения болезни или при наличии показателей, которые свидетельствуют о том, что уровень оксигенации (то есть насыщения крови кислородом) является недостаточным, и легкие не справляются со своей базовой функцией”, – объяснил Кузин.

Он подчеркнул, что есть четкие лабораторные критерии и показатели состояние здоровья пациента, которые свидетельствуют о необходимости искусственной вентиляции легких.

“Хотел бы подчеркнуть, что подключение к аппарату ИВЛ является достаточно сложной процедурой, и риски осложнений во время подключения к аппарату также являются значительными. Поэтому решение принимается в каждом конкретном случае, при этом учитываются все риски и состояние каждого больного”, – сказал Кузин.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что в украинских больницах есть примерно 4 тыс. аппаратов ИВЛ, около 400 из них – в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц.

По состоянию на 9.30 9 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, а 45 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 329 тыс. вылечились, а 88 538 умерли.