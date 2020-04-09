 

Боевые танки на Параде Победы получат защиту от коронавируса

09.04.2020, 10:09, Разное

Боевые танки, которые будут использоваться в рамках Парада Победы в Москве, смогут похвастаться защитой от коронавируса. Соответствующее заявление сделал Виктор Мураховский, занимающий пост главреда издания “Арсенал Отечества”.
Эксперт обратил внимание, что почти все танки, а также БТР и БМД, имеющиеся на вооружении России, могут похвастаться встроенной автоматической защитой против оружия массового поражения, включая бактериологическое. Коронавирус числится среди заражений, от которых сработает имеющийся арсенал, поэтому экипаж танков в любом случае не подвергает себя риску подхватить COVID-19.

Как передает издание “НьюИнформ”, пока не принималось решения об отмене приуроченного ко Дню Победы парада даже в условиях пандемии нового типа пневмонии. Ситуация может измениться только при усугублении эпидемиологической обстановки в стране.



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