Инсайдер: Realme X3 SuperZoom получит современную камеру с отличным зумом

09.04.2020, 10:09, Разное

Авторитетный зарубежный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о новом смартфоне бренда Realme, получившем название X3 SuperZoom. Помимо солидных характеристик, флагман оснастят современной камерой с хорошим зумом.

Девайс под модельным номером RMX2086 был замечен в базе сервиса Geekbench. Соответствующие данные подтвердили представители Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда – на их сайте также доступна страница с информацией о смартфоне. Аппаратной основой новинки является однокристальная система Snapdragon 855+, количество оперативной памяти составит 12 Гб. Однопоточный тест был оценен в 792 балла, если же использовались все ядра процессора, показатель увеличивался до 2,5 тысяч баллов.

В качестве операционной системы будет задействована Android 10. Realme X3 SuperZoom, вероятно, получит мощную камеру с хорошим зумом, подытожил инсайдер.