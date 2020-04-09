В педофилии обвиняется массажист детской поликлиники Екатеринбурга

09.04.2020, 10:09, Разное

Массажист одной из больниц Екатеринбурга обвиняется в педофилии. Действия, носившие сексуальный характер, против несовершеннолетних детей со стороны сотрудника медучреждения продолжались не менее двух лет.

Одна из жертв подозреваемого – девятилетняя девочка. Всего, по данным Е1.RU, известно о не менее четырех эпизодах надругательства над детьми.

Мужчина женат, имеет ребенка, и администрация медицинского учреждения характеризует его как ответственного работника. Не исключается, что в больнице знали о действиях сотрудника, но стараясь избежать огласки, предложили ему уволиться по собственному желанию. После этого он стал принимать пациентов дома.

Недавно против массажиста, обвиняемого в педофилии, возбудили уголовное производство. За действия сексуального характера против лица, не достигшего 14 лет, предусматривается до 20 лет колонии.

Как рассказали в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, подозреваемого задержали 6 апреля, 7-го предъявили обвинения, а 8-го доставили в СИЗО, где он пробудет до 5 июня. В СК отказались комментировать данный инцидент.