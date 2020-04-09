В УЕФА задумались над сокращением числа городов чемпионата Европы 2020 года

09.04.2020, 10:08, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы – 2020, информирует Daily Mail.

В УЕФА опасаются, что Рим и Бильбао не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь, связанных с пандемией, передает ТАСС.

Чемпионат Европы на данный момент должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная РФ сыграет на групповом раунде с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным. Умерли 87 тыс. 705 человек, выздоровели 290 тыс. 681 человек.

Число жертв COVID-19 в США составляет 14 тыс. 817 человек, в Испании скончались 14 тыс. 792. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии – 17 тыс. 669.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.