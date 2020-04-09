 

Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве

09.04.2020, 10:08, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами ГСУ СК по городу Москве по факту пожара и гибели людей в доме престарелых, сообщили в ведомстве.

«На месте происшествия продолжают работать опытные следователи и криминалисты Главного управления СК РФ по городу Москве. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы», – говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, способствовавшие трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности.

С учетом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо.

Еще 16 человек пострадали.

Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / В МИД подтвердили, что в Италии гражданка Украины заболела коронавирусом

25.03 / Рогозин сообщил о доставке «Морского старта» в порт на Дальнем Востоке

05.02 / Помпео: США поддерживают Албанию в ее стремлении вступить в Евросоюз

26.03 / Глава ФНПР заявил об обязанности работодателей отправить сотрудников на каникулы

09.02 / Ситуация на Украине: земельный скандал и туча русофобии

19.02 / В Group-IB назвали приложения, которые опасно скачивать на смартфон

16.02 / Саночник Репилов оформил золотой дубль на чемпионате мира в Сочи

12.03 / Индия изолируется от остального мира в связи с коронавирусом

27.02 / Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

17.02 / Украинская оппозиция призвала отправить делегацию Рады на День Победы в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска