Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве

09.04.2020, 10:08, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами ГСУ СК по городу Москве по факту пожара и гибели людей в доме престарелых, сообщили в ведомстве.

«На месте происшествия продолжают работать опытные следователи и криминалисты Главного управления СК РФ по городу Москве. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы», – говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, способствовавшие трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности.

С учетом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо.

Еще 16 человек пострадали.

Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.