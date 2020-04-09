Доллар упал ниже 74 рублей при открытии торгов, евро опустился до 81 рубля

09.04.2020, 10:05, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Курс американской валюты опускался ниже 74 рублей впервые с 17 марта, курс евро снижался до 81 рубля впервые с 13 марта.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,0025-75,0075 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 74,7 рубля, опустившись на 27,3 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В моменте доллар падал до отметки 73,0025 рубля.

Курс евро составил 81,31 рубля — это на 0,05 копейки ниже отметки предыдущего закрытия. К 10:10 мск евро снизился до 81 рубля.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 14,12 копейки до 77,68 рубля.

Нефть дорожает на ожиданиях, что участники соглашения ОПЕК+ в ходе видеоконференции позднее в четверг договорятся о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 2% и составила $33,49 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 4,3% до $26,18 за баррель.