Уфимец вышел выбросить мусор в костюме тираннозавра
09.04.2020, 10:05, Новости дня
Оригинальный способ защиты от коронавирусной инфекции придумал житель Уфы. Он вышел выбросить мусор в костюме тираннозавра. В соцсетях появился видеоролик, сразу же набравший массу восторженных откликов.
Видео снято в уфимском микрорайоне Инорс, сообщает ГТРК "Башкортостан". Оказалось, что костюм древнего динозавра вполне может заменить защитную спецодежду. Экстравагантный внешний вид очень повеселил местных жителей, находящихся дома на самоизоляции.
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ГТРК "Башкортостан"
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