В США коронавирус установил новый антирекорд, а предвыборная гонка преподнесла сюрприз

09.04.2020, 10:05, Новости дня

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки. О своем решении он сообщил в режиме видеоконференции. Теперь единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов остается бывший вице-президент США Джозеф Байден. Тем временем, Соединенные Штаты зафиксировали новый антирекорд по числу жертв коронавируса. Только за минувшие сутки от инфекции погибли почти 2 тысячи человек.

Эпидемия в США установила в Нью-Йорке — ее эпицентре — особый ритм жизни. Круглые сутки город воюет с коронавирусом, но каждый вечер ровно в 19 часов благодарит тех, кто на передовой — врачей и медсестер. К звукам сирен и аплодисментам присоединяется звон кастрюлей и сковородок.

Будут ли также искренне благодарить Берни Сандерса, который снялся с выборов, его сторонники — вопрос спорный. Но и продолжать бороться за номинацию сенатору-социалисту стало практические невозможно. Праймериз поставили на паузу. А его любимая тактика расширения электоральной базы за счет обходов по домам теперь является прямым нарушением правил социальной изоляции. Не нарушил их Сандерс и объявляя о выходе из гонки. Прессу не позвали.

"Я бы хотел сообщить вам более хорошие новости, но, я думаю, вы знаете правду, которая заключается в том, что у нас примерно на 300 голосов делегатов меньше, чем у вице-президента Байдена. Поэтому путь к победе буквально невозможен", — сообщил Берни Сандерс

1217 на 914 — так сейчас распределяются голоса выборщиков. Для безусловной номинации кандидату от демократов нужны 1991 делегат. У Байдена они, получается, уже в кармане.

"Мой хороший друг Берни Сандерс объявил о приостановке своей предвыборной кампании. Берни всегда был страстным борцом за прогресс. Он вложил свое сердце и душу не только в предвыборную гонку, но и в борьбу с теми проблемами, которым он посвятил свою жизнь. И он не просто провел политическую кампанию, он создал целое движение", — сообщил Джон Байден.

Впрочем, Сандерс оказался не так-то прост. Свое политическое наследие он пытается сохранить, оставив собственное имя в бюллетенях. Голосуя за Сандерса и впредь, его сторонники будут напоминать партийной верхушке демократов о медицинском страховании для каждого или огромных долгах за обучение, которыми обросли американские студенты. Трамп же мечтает переманить сандерсовского избирателя на свою сторону.

"Берни Сандерс выбыл, благодаря Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни победил бы почти в каждом штате в супер-вторник! Это завершилось именно так, как хотели демократы и национальный комитет Демократической партии, так же, как произошло фиаско плутоватой Хиллари. Сторонники Берни должны прийти в Республиканскую партию, меняйтесь!" — призвал Дональд Трамп.

Плутоватая, как он ее называет, Хиллари — для Трампа враг давний, проверенный. Остальные появляются по ситуации. Теперь очередь дошла до главы Всемирной организации здравоохранения. Президент США обвинил ВОЗ в медлительности, излишней поддержке Китая и пригрозил урезать финансирование. Речь о 58 миллионах долларов в год.

"У нас будет много мешков с телами, если мы не будем вести себя прилично. Поэтому мой совет: пожалуйста, сохраняйте единство на национальном уровне и не используйте COVID для зарабатывания политических очков", — ответил Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Совет универсальный. Вот мэр Нью-Йорка Билл Ди Блазио решил выступить перед переброшенными армейскими медиками. Дело происходило в районе Бронкс, где катастрофически не хватает тестов и много чернокожих жителей. Их — как социально не защищенных — в США все больше среди заболевших. Когда прохожие из-за ограды разглядели, кто перед ними, то решили вмешаться в монолог мэра.

– Де Блазио, мне нужен тест!

– Дай Бронксу больше тестов, люди умирают!

Так — укладывая носилки с лежачими больными штабелями, практически друг на друга — перебрасывали пациентов из соседнего городка Йонкерс. За минувшие сутки в Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 800 человек. Страх нарастает и из-за откровенной глупости. Чтобы призвать жителей оставаться дома, в Луизиане полицейские врубила сирену из фильма ужасов "Судная ночь".

Смертность от коронавируса в США продолжает расти, но на спад пошло число вновь выявленных случаев болезни.

"Количество новых случаев заболевания стабилизируется, количество необходимых больничных коек стабилизируется. Я смотрел этим утром на данные Нью-Йорка, Луизианы. Вы видите, что происходит? Числа меняются, и они быстро меняются. И скоро мы пройдем этот этап эпидемии. Мы будем на вершине, и мы будем двигаться в правильном направлении. Я уверен в этом", — сообщил президент США Дональд Трамп.

Сдвинута и точка пика смертности. Теперь это не 15 апреля, а 12 апреля.

В Белом доме, тем временем, обнародовали скорректированный прогноз по числу смертей. Согласно новым данным, количество жертв коронавируса в США в течение следующих четырех месяцев составит около 82 тысяч человек. Еще недавно говорили о том, что погибнет четверть миллиона.