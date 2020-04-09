У пресс-секретаря челябинского губернатора подтвержден коронавирус

09.04.2020, 9:53, Новости дня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об уходе на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря Сергея Зюся.

«Буквально только что я получил информацию, что «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря. <…> В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», – приводит его слова ТАСС.

Губернатор сообщил, что соответствующий режим будет соблюдать «в пределах рабочей зоны, в кабинете».

«Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе», – заверил Текслер.

Он сообщил также, что правительство Челябинской области не уйдет в полном составе на карантин, поскольку это «нецелесообразно и не соответствует никаким установленным регламентам». По его словам, будет проверено, с кем контактировал пресс-секретарь, и эти люди будут отправлены на карантин.

Всего в Челябинской области, по состоянию на 8 апреля, выявлено 32 случая коронавируса, выздоровели четыре человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.