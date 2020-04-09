Виктория Лопырева: “Как не развестись по завершению пандемии”

09.04.2020, 9:53, Разное

Телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева дала совет, как не развестись по завершению пандемии. В своем Instagram-аккаунте знаменитость порекомендовала учитывать ведущий стиль общения своего партнера, чтобы избежать конфликтов в отношениях.

36-летняя модель сообщила, что в Китае, где понемногу восстанавливается нормальный ритм жизни после завершения карантина из-за коронавируса, резко увеличилось количество разводов. По словам Лопыревой, у пар, которые находились продолжительное время в замкнутом пространстве, повысилась вероятность конфликтов. Телеведущая уверена, для предотвращения недоразумения в отношениях достаточно просто понять ведущий стиль общения своего партнера.

Виктория Лопырева отметила, человек демонстрирует коктейль из 4 стилей общения – прямого, энергичного, деликатного и методичного, однако пропорции каждого разные. Пройдя со своей сестрой-коучем тест на определение ведущего стиля общения, модель сделала вывод: когда её что-то напрягает в человеке, то, возможно, это присущая ему манера передачи информации, а не его отношение к ней.