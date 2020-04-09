Посол США в РФ лично проводил спецрейс из Москвы
09.04.2020, 9:48, Новости дня
Посол США в РФ Джон Салливан лично проводил специальный чартерный рейс, организованный в четверг из Москвы для вывоза остающихся в РФ американцев.
Салливан сообщил, что «это была долгая ночь», которую он провел в московском аэропорту, помогая согражданам «попасть на этот специальный рейс, чтобы улететь домой», следует из записи пресс-секретаря дипмиссии Ребекки Росс в Twitter.
«Искренне благодарю всех тех, кто помог этому осуществиться», – добавил он.
Ранее в четверг Росс сообщила, что чартер вылетел из Москвы около 6.30.
До этого, во вторник, более 300 граждан США вылетели из Москвы рейсом Аэрофлота в Нью-Йорк.
В среду россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота».
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