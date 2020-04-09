 

Посол США в РФ лично проводил спецрейс из Москвы

09.04.2020, 9:48, Новости дня

Посол США в РФ Джон Салливан лично проводил специальный чартерный рейс, организованный в четверг из Москвы для вывоза остающихся в РФ американцев.

Салливан сообщил, что «это была долгая ночь», которую он провел в московском аэропорту, помогая согражданам «попасть на этот специальный рейс, чтобы улететь домой», следует из записи пресс-секретаря дипмиссии Ребекки Росс в Twitter.

«Искренне благодарю всех тех, кто помог этому осуществиться», – добавил он.

Ранее в четверг Росс сообщила, что чартер вылетел из Москвы около 6.30.

До этого, во вторник, более 300 граждан США вылетели из Москвы рейсом Аэрофлота в Нью-Йорк.

В среду россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Полиция начала проверку инцидента с журналисткой и адвокатом в Грозном

26.02 / Nokia готовит к перевыпуску очередную “легенду”

11.02 / WP – власти США следят за телефонами сограждан, прикрываясь борьбой с нелегалами

27.02 / Мужчину заподозрили в убийстве дочери и нападении на жену в Липецке

25.03 / Грету Тунберг позвали лечиться от коронавируса в России

14.02 / ВС Турции заблокировали стратегическую трассу в Сирии

30.03 / Вслед за пандемиями всегда приходит ксенофобия – Bloomberg

11.03 / “Укрзалізниця” продлила крайний срок подачи документов от претендентов на должность главы правления

07.02 / Отказ от глютена и молока не облегчает симптомы аутизма

03.04 / SRF – из-за коронавируса американцы раскупили не только туалетную бумагу, но и оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска