 

Игорь Николаев заявил о выздоровлении после пневмонии

09.04.2020, 9:48, Новости дня

Певец и композитор Игорь Николаев сообщил о своем выздоровлении после перенесенной пневмонии и поблагодарил врачей больницы в Коммунарке.

«Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, – не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя!», – написал артист в Instagram.

Певец выразил благодарность всему коллективу больницы в Коммунарке за их работу и внимание.

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ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации – не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! #игорьниколаев

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 8 Апр 2020 в 10:59 PDT

Ранее СМИ сообщили, что Николаев помещен в больницу с подозрением на коронавирус. Жена певца Юлия Проскурякова сообщала, что он ждет результаты анализа, а также попросила не беспокоить ее вопросами о здоровье мужа. Позже Николаев сообщил об отрицательном результате теста на коронавирус. 

Напомним, 14 марта Николаев присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. У одного из участников мероприятия – Льва Лещенко – позднее подтвердился диагноз COVID-19. На вечеринке присутствовали и другие звезды российской эстрады. В том числе певец Олег Газманов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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