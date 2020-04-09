Экс-министр Абызов женился в СИЗО

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09.04.2020, 9:35, Разное

Бывший министр России по вопросам координации деятельности “Открытого правительства” Михал Абызов сыграл свадьбу в следственном изоляторе “Лефортово”. Он находится под стражей с весны 2019 года, сообщает Kp.ru.

До 2018 года Абызов проживал в Италии. Правоохранителям пришлось применить смекалку, чтобы “выманить” его оттуда. Его обвиняют в создании преступной группировки, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. Ему также вменяют участие в коррупционной афере на четыре миллиарда рублей. 



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