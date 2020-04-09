 

Владимиру Кузьмину предлагали за пост министра культуры Казахстана новых жен

09.04.2020, 9:30, Разное

Известный российский рок-музыкант Владимир Кузьмин когда-то получил предложение занять должность министра культуры Казахстана. Артисту потенциальный работодатель даже хотел найти много новых жен.
Как и многие другие творческие люди, российский певец и гитарист Владимир Кузьмин находится на самоизоляции. Недавно во время общения с фанатами в онлайн-режиме в социальной сети Instagram он заявил, что ранее мог стать руководителем Минкультуры Казахстана, но карьера артиста в данной сфере не задалась. Ему пообещали найти жен и обеспечить всем необходимым для этой работы. На это Владимир Кузьмин ответил, что уже женат.

Певец признался, он совсем не является министром по натуре, так как не может постоянно находиться в кабинете. Кузьмин считает себя человеком свободного плавания и не способен засиживаться на одном месте. В годы юности будущий рок-музыкант был главой совета отрядов и хорошо зарекомендовал себя на данном посту. Однако занимать высокие должности – не призвание исполнителя.

Во время общения с поклонниками Владимир Кузьмин пояснил о любимом блюде. Как оказалось, это обычная гречневая каша с молоком. Также ему пришлось избавиться от половины собственных мотоциклов в личном автопарке. Если ранее у певца их насчитывалось шесть, то теперь осталось только три. Он сам не является приверженцем быстрой езды.

Владимир Кузьмин записал множество композиций, как сольно, так и в составе других коллективов, и в соавторстве с прочими музыкантами. Написал ряд песен для иных певцов, включая Игоря Талькова, Аллы Пугачевой, Юрия Антонова и других знаменитостей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Актер из фильма “Моя ужасная няня” скоропостижно скончался

06.03 / В NASA представили новый марсоход Perseverance

19.02 / Скандалы: Французская мышеловка для Александра Винника

13.03 / С Уиллом Смитом шутить не стоит: Режиссер «Людей в черном» вспомнил о сломанной руке

21.02 / Алексей Макаров оповестил о смерти 91-летней матери Любови Полищук

01.04 / В Сирии, американские военные «загнали российский конвой в грязь»

27.03 / Премьеры Apple и OPPO под вопросом: Смартфоны, которые могут не увидеть свет в 2020 году

04.04 / Мнение: Коронавирусная шизофрения

01.04 / Коронавирус, посторонись: “Евровидение-2020” все-таки состоится в мае этого года

13.03 / Ученые выяснили, что на ход похудения влияет время приема пищи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска