Владимиру Кузьмину предлагали за пост министра культуры Казахстана новых жен

09.04.2020, 9:30, Разное

Известный российский рок-музыкант Владимир Кузьмин когда-то получил предложение занять должность министра культуры Казахстана. Артисту потенциальный работодатель даже хотел найти много новых жен.

Как и многие другие творческие люди, российский певец и гитарист Владимир Кузьмин находится на самоизоляции. Недавно во время общения с фанатами в онлайн-режиме в социальной сети Instagram он заявил, что ранее мог стать руководителем Минкультуры Казахстана, но карьера артиста в данной сфере не задалась. Ему пообещали найти жен и обеспечить всем необходимым для этой работы. На это Владимир Кузьмин ответил, что уже женат.

Певец признался, он совсем не является министром по натуре, так как не может постоянно находиться в кабинете. Кузьмин считает себя человеком свободного плавания и не способен засиживаться на одном месте. В годы юности будущий рок-музыкант был главой совета отрядов и хорошо зарекомендовал себя на данном посту. Однако занимать высокие должности – не призвание исполнителя.

Во время общения с поклонниками Владимир Кузьмин пояснил о любимом блюде. Как оказалось, это обычная гречневая каша с молоком. Также ему пришлось избавиться от половины собственных мотоциклов в личном автопарке. Если ранее у певца их насчитывалось шесть, то теперь осталось только три. Он сам не является приверженцем быстрой езды.

Владимир Кузьмин записал множество композиций, как сольно, так и в составе других коллективов, и в соавторстве с прочими музыкантами. Написал ряд песен для иных певцов, включая Игоря Талькова, Аллы Пугачевой, Юрия Антонова и других знаменитостей.