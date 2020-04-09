«Формула-1» решила начать сезон без зрителей

09.04.2020, 9:30, Новости дня

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний, сообщил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун.

«Если нам удастся начать сезон в июле, мы сможем провести 19 гонок. Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky Sports слова Брауна.

На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Франции, который запланирован на 26-28 июня. Браун отметил, что сезон может начаться без зрителей.

«В настоящий момент мы обсуждаем логистику таких закрытых гонок, перспективы привлечения на них людей и обеспечения их безопасности», – отметил он.

Браун добавил, что это не блестящий вариант, но «это лучше, чем вообще без гонок».

«Необходимо помнить о тех миллионах любителей спорта, которые находятся сейчас дома. Возможность привлечения людей к спорту, показ им этого зрелища стали бы подспорьем в нашей кризисной ситуации», – сказал он.

Чтобы определить чемпиона «Формулы-1» необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне, чего можно добиться, даже если сезон начнется в октябре.

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